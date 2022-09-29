Ярославль, 29 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, региональный военный комиссар Игорь Гостев и директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьёв примут граждан с вопросами по частичной мобилизации. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

vk.com/wall-81 835 896_4788 Сергей Бабуркин и Игорь Гостев

Встреча состоится 30 сентября с 15:00 до 17:00 в аппарате Уполномоченного по адресу улица Революционная дом №28. Совместный приём, согласно анонсу, будет проходить по вопросам соблюдения и защиты конституционных прав и свобод граждан при проведении частичной мобилизации. Записать можно предварительно по телефону (4852) 78-60-32.