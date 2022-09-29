Вашингтон, 29 сентября 2022, 10:08 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов побуждает Индию и Китай «усилить давление» на Россию, чтобы донести соображение о недопустимости «ядерного удара по б. УССР, которого опасаются западные страны», пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников США.
Как отмечает газета, администрация президента США также старается действовать и посредством ООН.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Соединенные Штаты провоцируют конфликт между ядерными державами, который приведет к непредсказуемым последствиям.
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