Вашингтон, 29 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов побуждает Индию и Китай «усилить давление» на Россию, чтобы донести соображение о недопустимости «ядерного удара по территории б. УССР, которого опасаются западные страны», пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Они (Индия и Китай) могли бы дать понять господину (президенту России Владимиру) Путину, что применение ядерного оружия было бы катастрофически ужасной идеей. Они должны так поступить. Я надеюсь, что так оно и будет», — сказал один из американских источников.

Как отмечает газета, администрация президента США также старается действовать и посредством ООН.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Соединенные Штаты провоцируют конфликт между ядерными державами, который приведет к непредсказуемым последствиям.

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