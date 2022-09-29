Кишинёв, 29 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Действующий договор о поставках газа в Молдавию из России предусматривает оплату топлива для Приднестровья молдавской стороной. С таким заявлением 28 сентября выступил экономист Вячеслав Ионицэ на пресс-конференции, организованной движением «Комитет единства и благосостояния».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он сослался на приложение к соглашению между Газпромом и компанией «Молдовагаз», подписанному в октябре 2021 года при участии членов правительства Молдавии.

«В приложении прямо написано, что «Молдовагаз» будет полностью оплачивать поставки газа на левый берег. С момента подписания документа, по сегодняшний день на левый берег было поставлено газа на сумму $1,1 млрд. — деньги, которые мы гарантированно должны оплатить Газпрому», — сказал Ионицэ.

Экономист заявил, что, согласно новым условиям, руководство Газпрома дистанцировалось от принятия решений о снабжении газом Приднестровья. По его словам, получается, что решение принимает молдавская сторона и берёт этот газ в кредит.

«Политическое руководство знало об этом? Было ли ознакомлено с политическими, юридическими и экономическими последствиями такого шага?» — задался вопросом Ионицэ.

«Комитет единства и благосостояния» по итогам конференции потребовал от властей провести расследование инцидента.

Стоит отметить, что власти Молдавии не признают независимость Приднестровья, и отношения между экономическими объектами двух республик невозможны. Тем не менее молдавской стороне приходится закупать электроэнергию с ГРЭС, расположенной в ПМР. Она принадлежит российской группе Интер РАО ЕЭС и работает на газе. Таким образом Молдавия оплачивает газ для Приднестровья, но юридически не может потребовать деньги за него.