Бийск, Алтайский край, , 10:05 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 29 сентября известила о вынесении приговора по нашумевшему уголовному делу о похищении 12-летней девочки. Наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года 41-летний житель Байского района получил сразу по нескольким статьям УК.

Житель Бийского района признан виновным в похищении 12-летней девочки СКР

Как установили следствие и суд, в период с июня по июль 2021 года злоумышленник наблюдал за 12-летней девочкой, которая проживала в селе в летний период. Днем 31 июля 2021 года, увидев свою жертву, проезжавшую на велосипеде по проселочной дороге, проследовал за ней и столкнул девочку, связал ей руки и ноги, надел на голову мешок. После этого он погрузил потерпевшую в кузов своего мотоблока и перевез ее в помещение бани, где сообщил, что будет удерживать ее на протяжении нескольких лет, а потом в подпольном помещении пристегнул к шее цепь.

Велосипед и личные вещи ребенка он оставил на берегу водоема, попытавшись инсценировать смерть ребенка в результате утопления.

На протяжении почти двух суток мужчина удерживал потерпевшую, угрожал убийством. В связи с проведением правоохранительными органами розыскных мероприятий, в ночь на 2 августа 2021 года он отпустил девочку, а сам скрылся.

В ходе предварительного расследования раскрыто преступление против половой свободы несовершеннолетний, совершенное осужденным в 2015 году.

Уголовное дело расследовано СУ СК Росси по Алтайскому краю. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, похититель отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней правоохранительные органы разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай, после того, как мужчину опознал местный житель.

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