Пермь, 29 сентября 2022, 10:05 — REGNUM В Перми 29 сентября состоится отправка четвёртого эшелона мобилизованных граждан, сообщает rifey.ru.
Призывников отправят со сборного пункта краевого военкомата. В мероприятии примет участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Напомним, с 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Резервистов сначала направляют в учебный центр для прохождения необходимой подготовки и формирования подразделений.
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