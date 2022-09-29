Пермь, , 10:05 — REGNUM В Перми 29 сентября состоится отправка четвёртого эшелона мобилизованных граждан, сообщает rifey.ru.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Призывников отправят со сборного пункта краевого военкомата. В мероприятии примет участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, с 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Резервистов сначала направляют в учебный центр для прохождения необходимой подготовки и формирования подразделений.

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