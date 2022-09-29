Луганск, 29 сентября 2022, 10:04 — REGNUM Депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову («Единая Россия») присвоено звание Героя Луганской Народной Республики. Указ об этом подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
По словам чеченского лидера, подразделения чеченских бойцов не только воюют на передовой, они также ведут большую работу в тылу, в том числе обеспечивая безопасность при проведении референдума.
Как отметил Кадыров, звание героя ЛНР также присвоено главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину.