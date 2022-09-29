Луганск, 29 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову («Единая Россия») присвоено звание Героя Луганской Народной Республики. Указ об этом подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Телеграм-канал Адама Делимханова Рамзан Кадыров и Адам Делимханов

«Леонид Иванович высоко оценил вклад Адама Султановича и всего чеченского народа в освобождение Донбасса. Без всякого сомнения, правый фланг российской группировки под надёжным контролем благодаря подразделениям из Чеченской Республики, действия которых координирует Адам Делимханов», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, подразделения чеченских бойцов не только воюют на передовой, они также ведут большую работу в тылу, в том числе обеспечивая безопасность при проведении референдума.

Как отметил Кадыров, звание героя ЛНР также присвоено главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ, командующему Южной группировкой войск Сергею Суровикину.