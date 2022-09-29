Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель предстанет перед судом за вымогательство имущества на сумму более 11 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Обвиняемый в составе преступной группы летом 2020 года вымогал имущество учредителя одного из предприятий. Свердловчанин и его сообщник заключили фиктивный договор о поставке резиновой крошки предприятию пострадавшего. После этого под предлогом того, что поставка осуществлена, они приехали в офис предприятия и под угрозой расправы забрали у учредителя имущество и завладели патентным правом стоимостью более 4,6 рублей. Кроме того, уральцы заставили пострадавшего отдать им ключи от автомобиля, на котором скрылись.

Общей ущерб пострадавшему составил более 11 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.