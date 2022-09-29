* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:03 — REGNUM Министерство торговли и промышленности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о подписании контракта на поставку топлива, сжиженного газа и пшеницы из России в Афганистан.

Пшеница suraj

Согласно Reuters, министр торговли и промышленности Нуриддин Азизи заявил, что этот контракт носит временный характер.

По словам Азизи, целью подписания контракта является диверсификация импорта и предоставление специальной скидки со стороны России на топливо, сжиженный газ и пшеницу.

Глава ведомства сообщил, что согласно контракту, за год предусматривается поставка одного миллиона тонн бензина, одного миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного газа и двух миллионов тонн пшеницы.

Азизи подчеркнул, что контракт является пробным, и если стороны придут к соглашению, будет подписано долгосрочное соглашение.

Следует отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, цены на топливо, газ и продукты питания резко возросли.