Москва, , 10:13 — REGNUM Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка провели над Баренцевым морем плановые полёты в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. В ходе учений были задействованы экипажи вертолётов Ка-27. Общий налёт составил более 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 совершили плановые полёты над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море, где отработали технику пилотирования, ведение воздушной разведки и поиск подводных лодок уловного противника.

Кроме того, вертолёты Ка-27 совершили бомбовую атаку условного противника глубинными бомбами. Практическое бомбометание экипажи вертолётов провели на одном из полигонов флота в Баренцевом море.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали ведение манёвренного боя в условиях Крайнего Севера и Арктики. Учения прошли совместно с подразделениями артиллерии, где были задействованы реактивные системы залпового огня «Град».

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