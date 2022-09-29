Москва, 29 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решения о выделении инвесторам в аренду без торгов 15 земельных участков для размещения производств в различных сферах экономики, сообщается на портале мэра столицы.

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В Москве будет создано новых 15 предприятий — заводы по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, изделий из пенополиуретана, стройматериалов, специй и мясной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер.

Инвесторам выделено свыше 116 га земли для реализации масштабных инвестпроектов. В результате Общий объем инвестиций составит около 60 мдрд рублей. Будет создано 11,5 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных районах Москвы на территории 3,5 га при поддержке инвесторов создадут три новых производства.

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