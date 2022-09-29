Курск, , 10:02 — REGNUM Плановое пожарно-тактическое учение состоится на территории Курской атомной электростанции 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Учения Пресс-служба правительства Курской области

Учение проводится ежегодно, для участия в нём будут привлечены силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области — всего около 150 человек и около 30 единиц техники.

В рамках учения планируется отработать приёмы противопожарного реагирования, взаимодействие пожарных со службами жизнеобеспечения и противопожарными формированиями станции.

Для участия в учениях в направлениях Курск — Курчатов, Льгов — Курчатов будет выдвинуто большое количество специализированной техники, предупредили власти.

Как уточняется, учения не повлияют на работу действующих энергоблоков Курской АЭС — они будут работать в штатном режиме.