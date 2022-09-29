Барселона, Испания, 29 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Глава Женералитата Каталонии Пере Арагонес объявил о своем решении уволить заместителя председателя правительства и министра по цифровой политике и территории Жорди Пучньеро. Об этом он заявил по итогам внеочередного заседания исполнительной власти коалиции «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) и «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), сообщает агентство EFE.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Заседание длилось чуть более двух часов, а после него состоялась более чем трехчасовая встреча с генеральным секретарем «Вместе за Каталонию» Жорди Турулем.

Потеря доверия связана с тем, что накануне Пучньеро не сообщил заранее Арагонесу об угрозе импичмента, поэтому Арагонес отстранил его от должности и попросил своих партнеров по коалиции JxCat выбрать нового человека на его место.