Уфа, 29 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. 140 млн рублей направили на государственную поддержку организациям легкой промышленности в Башкирии. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Швейный цех

«Все вводимые нами программы максимально учитывают отраслевую специфику соответствующего вида экономической деятельности. В Башкирии в рамках государственной поддержки выделено 140 млн рублей 57 организациям легкой промышленности с общим количеством трудоустроенных работников более 3900 человек», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства БашкирииАндрея Назарова.

Отмечается, что выделенные средства направлены предприятиям на возмещение затрат по закупу материалов и сырья, осуществляющим деятельность в текстильном и швейном производствах, а также изготовлении кожи и изделий из кожи в Башкирии.

По словам Назарова, в 2021 году 61 предприятие легкой промышленности получило субсидии на сто млн рублей. В результате производители смогли закупить сырья на 670 млн рублей.

«По итогам мы видим увеличение объема отгруженной продукции легпрома от 3 до 31%», — сообщил он в своем телеграм-канале.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что легкую промышленность Башкирии представляют 311 организаций.