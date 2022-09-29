Манагуа , , 09:59 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал католическую церковь «идеальной диктатурой», так как ее члены не имеют права избирать римского папу и других сановников, передает агентство France-Presse.

Даниэль Ортега

В Никарагуа сохраняется напряженность между властями и католической церковью, которую обвиняют в поддержке антиправительственных протестов 2018 года. Ортега утверждает, что протесты были элементом поддержанного Соединенными Штатами заговора оппозиции с целью его сместить, и обвиняет епископов в соучастии.

По словам Ортеги, в церкви «всё навязано». «Это идеальная диктатура. Это идеальная тирания, — сказал 28 сентября он во время выступления по телевидению в честь 43-й годовщины создания никарагуанской полиции. — Если они хотят быть демократичными, пусть начнут с того, чтобы католики голосовали за папу, за кардиналов, за епископов».

Ортега назвал епископов и священников убийцами и заговорщиками, действующими в интересах американского империализма.

«Я бы сказал его святейшеству папе, при всем уважении, католическим властям — я же католик — как христианин, я не чувствую, что они меня представляют», — заявил он.

Также Ортега сказал о «страшной истории» церкви, припомнив ей самые разные преступления от инквизиции в Испании и Южной Америке до жестокого обращения с детьми коренных народов в Канаде.

«Мы слышим, как (Церковь) говорит о демократии», — сказал он и предложил верующим самим избирать церковное руководство.

Глава католической церкви римский папа Франциск ранее в сентябре подчеркнул, как важно «никогда не прекращать диалог» с Никарагуа.

«Диалог есть. Мы разговариваем с правительством, — сказал понтифик. — Это не значит, что мы одобряем или не одобряем всё, что делает правительство».

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