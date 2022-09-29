Нижний Новгород, , 09:59 — REGNUM Решение о дополнительном снабжении призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Нижегородской области вещами первой необходимости принял губернатор региона Глеб Никитин. Он написал об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Глеб Никитин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках комиссии по мобилизации принял решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости», — отметил в своём сообщении глава региона.

Также Никитин уточнил, что акцент будет сделан на важной для личного комфорта экипировке и потому в этот комплект войдут: спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), телефоны (в соответствии с рекомендациями), сухой паёк, аптечка и другие предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Кировской области Александр Соколов созвонился с командиром полка, отвечающим за мобилизованных из региона, и поинтересовался условиями жизни солдат.