Цимлянский район, Ростовская область, 29 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе Цимлянск — Саркел произошло ДТП с трагическим исходом. От полученных травм скончались два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась в Цимлянском районе днём 28 сентября. Водитель ВАЗ 2174, предположительно, из-за превышения скорости допустил занос автомобиля. Транспорт выехал на встречную полосу, где произошло столкновения со встречной Lada Priora. В результате ДТП погибли водитель ВАЗ 2174 и его пассажир. Травмы получили ещё один пассажир ВАЗ 2174 и пассажир Lada Priora.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.