Тбилиси, 29 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Грузинская оппозиционная партия «Лело» потребовала от властей Грузии незамедлительно отреагировать на визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию, сообщает 28 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

President.gov.by Аслан Бжания и Александр Лукашенко

«Этот визит указывает на то, что угроза того, что Белоруссия рассмотрит возможность пересмотра своей политики непризнания в ближайшем будущем, реальна. Мы считаем, что этот факт требует немедленного и оперативного реагирования. Правительство, которое потеряло много лет на достижение какого-либо результата путем эффективного использования мирных переговорных форматов, сегодня, когда наш регион сталкивается с историческим вызовом, упускает ещё одну возможность, когда никакая эффективная политика не может противостоять российской повестке дня в наших оккупированных регионах», — говорится в заявлении партии.

«Лело» потребовало от правительства отозвать грузинского посла в Минске для консультаций, а МИД отправить белорусским властям ноту с просьбой сделать официальное заявление о признании нерушимости границ Грузии. В случае отказа белорусских властей сделать такое заявление «Лело» призвало выслать из Грузии белорусского посла. А в случае признания Минском Абхазии правительство Грузии должно немедленно начать консультации с ЕС и США об ужесточении режима международных санкций в отношении Белоруссии. Также необходимо обратиться с жалобами в ООН и ОБСЕ.

Напомним, что 28 сентября белорусский президент посетил с визитом Абхазию, где встретился с её президентом АсланомБжанией.