Ульяновск, 29 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратура вступилась за детей из-за отказа в ежемесячных выплатах. Также правоохранители обязали техникум восстановить отчисленную студентку-инвалида, сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

В Кузоватовском районе проводилась проверка после обращения опекуна несовершеннолетней с ограниченными возможностями, которую отчислили из Кузоватовского технологического техникума. Надзорное ведомство установило, что 2 сентября 2022 приказом директора образовательного учреждения студентку-инвалида неправомерно отчислили — на данный акт был внесён протест.

Правоохранители отмечают, что после прокурорского вмешательства незаконный приказ отменен, девушка-инвалид восстановлена в качестве обучающейся.

В Новоспасском районе проводилась проверка по обращению матери двух малолетних мальчиков. В ведомстве установили, что должностные лица отделения социальной защиты неправомерно отказали в предоставлении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. На данное решение было внесено представление, по результатам рассмотрения которого заявительнице назначили выплаты.

Напомним, Ульяновской области обсуждают новый законопроект по поддержке детей-сирот в части обеспечения жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области после возбуждения уголовного дела разработали законопроект о поддержке детей с сахарным диабетом. Документ внесён в региональный парламент.

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