Лондон, , 09:57 — REGNUM Нити газопроводов «Северный поток» повредили с помощью взрывных устройств, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в министерстве обороны Великобритании.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, мины могли выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотного аппарата. При этом он не исключает, что подготовка к диверсии могла быть проведена месяцы или даже годы назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме рассказали, что по «Северным потокам» планировалось поставлять очищенный от примесей природный газ.