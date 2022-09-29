Бамиан, Афганистан, 29 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Ректор Бамианского университета в Афганистане призвал преподавателей, сотрудников и студентов университета привести свой внешний вид в соответствие с традициями пророка. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Af.shafaqna.com Афганские студенты

В его заявлении говорится, что преподаватели-женщины и студентки также должны воздерживаться от «ношения облегающей одежды, тонких и цветных платков и носить хиджаб».

Глава университета предупредил, что если приказ не будет выполнен, сотрудники службы безопасности и министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока не допустят этих людей в университет.

На днях было опубликовано видео из Бамианского университета, на котором видно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили ряду студенток войти в здание университета. Несмотря на то, что студентки были в хиджабе, предписанном талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их не пустили в университет.

Ранее радикалы исключили из вузов Кабула ряд студенток из-за их яркой одежды и макияжа.

В заявлении руководства Бамианского университета сказано, что сотрудничество с Исламским Эмиратом и соблюдение законов шариата является долгом и религиозной обязанностью.