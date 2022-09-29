Астрахань, , 09:55 — REGNUM Около 60 граждан, уклонившихся от мобилизации, выявлено в Астраханской области, документы в их отношении переданы в прокуратуру. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба 28 сентября.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава региона напомнил, что с 1 октября начинается традиционная осенняя кампания по призыву на срочную военную службу. Он отдельно подчеркнул, что срочники не будет задействованы в зоне специальной военной операции, а те, кто служит сейчас, после демобилизации вернутся домой.

«Хочу успокоить родителей и призывников: эта категория не попадёт под частичную мобилизацию, останется служить в частях на территории Российской Федерации и не попадёт в зону боевых действий. И те солдаты, кто сейчас несёт срочную службу, после демобилизации вернутся домой», — сказал Бабушкин.

Глава региона также добавил, что Астраханская область выполняет в полном объёме план по частичной мобилизации. Он подчеркнул, что многие военнообязанные сами приходят в военкоматы, как того и требует закон. Однако в некоторых случаях военкоматы вынуждены были рассылать повестки. В результате, отметил губернатор, повестки получили и те, кто имеет право на отсрочку из-за ситуации в семье или состояния здоровья, но не известили об этом военкоматы.

«Вызванные в военкомат многодетные отцы, опекуны больных родственников, граждане, имеющие инвалидность после предоставления подтверждающих документов вернулись домой. Несколько человек вернули из пунктов сбора на территории других регионов», — добавил глава региона.

Бабушкин также сообщил, что в настоящее время в регионе выявлено 60 уклонистов, документы в отношении них переданы в прокуратуру, им грозит уголовное наказание. В то же время, в регионе много и добровольцев — только за сутки поступило 140 обращений от них.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, призвать планируется около 300 тысяч человек.