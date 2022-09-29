В Астраханской области выявлено около 60 уклонистов
Астрахань, 29 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Около 60 граждан, уклонившихся от мобилизации, выявлено в Астраханской области, документы в их отношении переданы в прокуратуру. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин по итогам заседания оперативного штаба 28 сентября.
Глава региона напомнил, что с 1 октября начинается традиционная осенняя кампания по призыву на срочную военную службу. Он отдельно подчеркнул, что срочники не будет задействованы в зоне специальной военной операции, а те, кто служит сейчас, после демобилизации вернутся домой.
Глава региона также добавил, что Астраханская область выполняет в полном объёме план по частичной мобилизации. Он подчеркнул, что многие военнообязанные сами приходят в военкоматы, как того и требует закон. Однако в некоторых случаях военкоматы вынуждены были рассылать повестки. В результате, отметил губернатор, повестки получили и те, кто имеет право на отсрочку из-за ситуации в семье или состояния здоровья, но не известили об этом военкоматы.
Бабушкин также сообщил, что в настоящее время в регионе выявлено 60 уклонистов, документы в отношении них переданы в прокуратуру, им грозит уголовное наказание. В то же время, в регионе много и добровольцев — только за сутки поступило 140 обращений от них.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, призвать планируется около 300 тысяч человек.