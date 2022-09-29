Сеул, 29 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с января по август текущего года в государственную казну поступило 289,3 трлн вон (~$201 млрд), что на 41 трлн вон (~$28,4 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что только в августе налоговых доход страны вырос на 3,7 трлн вон (~$2,5 млрд), до 28,3 трлн вон (~$19,6 млрд).

Доход от подоходного налога вырос на 11,9 трлн вон (~$8,2 млрд), до 91,1 трлн вон (~$63,3 млрд), корпоративного налога — на 27,7 трлн вон (~$19,2 млрд), до 82,5 трлн вон (~$57,3 млрд), налога на добавленную стоимость — на 4,2 трлн вон (~$2,9 млрд), до 58,3 трлн вон (~$40,5 млрд)

Однако доход от налога на операции с ценными бумагами, напротив, сократился на 2,6 трлн вон (~$1,8 млрд), до 4,7 трлн вон (~$3,2 млрд).

В министерстве прогнозируют, что к концу года в государственную казну поступит 397 трлн вон (~$275,9 млрд), что на 15,4% больше, чем в 2021 году. Ожидается, что в 2023 году налоговые поступления возрастут до 400,5 трлн вон (~$278,3 млрд).