Якутск, , 10:07 — REGNUM В учреждениях образования столицы Якутии усилены меры безопасности после того, как в одну из школ Ижевска ворвался мужчина с огнестрельным оружием. Теперь двери зданий запирают на время проведения уроков, сообщил телеграм-канал управления образования Якутска.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В школах также ведётся видеонаблоюдение, благодаря которому опоздавших детей своевременно обнаружат и впустят, заверили в мэрии.

«В рамках противопожарных требований противоречий нет, так как наружные двери закрываются на щеколды либо замки, открываемые изнутри без ключа, что соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», — также подчеркнули в управлении образования.

Меры безопасности в школах усилены в соответствии с соответствующим приказом.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска 26 сентября погибли 11 детей. 29 сентября состоялись их похороны. В больницах в тяжёлом состоянии остаются восемь школьников.