Париж, 29 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Норвегию, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу, «усилить свои действия» по борьбе с ростом цен на газ, сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Норвегии глава французского государства «приветствовал усилия Норвегии по увеличению своего экспорта и тем самым способствовал снижению зависимости Европы от российских углеводородов».

«Президент призвал Норвегию усиливать действия, чтобы бороться с ростом цен на энергоносители в Европе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

В результате сокращения Москвой поставок газа в ответ на европейские санкции Норвегия стала основным поставщиком газа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая французская нефтяная компания Total Energies заявила об увеличении инвестиций и наращивании производства сжиженного природного газа после того как изложила свою стратегию возможного будущего без России.