Донецк, 29 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 29 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:18 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель.

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