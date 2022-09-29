Новосибирск, , 09:55 — REGNUM Помощь, внимание и забота требуются семьям военнослужащих, которых сегодня призываются в рамках частичной мобилизации. Об этом 29 сентября заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как мы знаем, на федеральном уровне готовится ряд решений о дополнительной соцподдержке семей военнослужащих. Уверен, что в ближайшие дни об этом тоже будет заявлено, − сказал губернатор. − Считаю, что и на региональном уровне мы должны оказать как социальную, финансовую поддержку семьям военнослужащих, так и моральную поддержку, помощь в решении различных вопросов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новосибирской области Андрей Травников призвал депутатов поддержать волеизъявление жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей о воссоединении с Россией.

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