Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который, вымогая деньги у соперника, поджег машину в подземном паркинге жилого комплекса и устроил масштабный пожар, сообщили 29 сентября ИА REGNUM в пресс-службе городской прокуратуры.

пресс-служба прокуратуры СПб. Пожар в подземном паркинге.

На преступный путь Александр Солодков вступил в июне 2021 года, после того как его бывшая возлюбленная ушла к другому. Решив мстить, мужчина стал вымогать у её нового спутника 5 млн рублей якобы в счет погашения долга. Поскольку получить средства ему не удалось, злоумышленник решил перейти от угроз к делу. Утром 10 июня он спустился в подземный паркинг дома 11/2 по проспекту Большевиков, облил горючей жидкостью автомобиль соперника и поджег его.

Однако Солодков не учел, что огонь может охватить и стоящие по соседству автомобили. В результате пламя перекинулось на четыре иномарки и полностью их уничтожило. Кроме того, сильные повреждения получили еще 15 автомобилей, припаркованных неподалеку. Также огонь распространился по всему паркингу общей площадью более 3 тыс. кв. метров, принадлежащего на праве общей долевой собственности 101 жителю многоквартирного дома. В результате преступных действия Солодкова причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 25 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, путем поджога»).

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что потерпевшие также заявили иски о возмещении материального ущерба в рамах гражданского судопроизводства.