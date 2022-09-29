Нефтеюганск, Югра, , 09:51 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) две женщины привлечены к административной ответственности за занятие проституцией. На них пожаловались в полицию недовольные клиенты, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Проститутка Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США

Двое мужчин из Нефтеюганска заказали интим-услуги на час, заплатив проституткам 1977 и 1993 годов рождения 6500 рублей. Проведя со «жрицами любви» 20 минут, клиенты потребовали перерасчёт. Женщины отказались отдавать деньги. Недовольные клиенты позвонили в дежурную часть полиции.

В итоге на женщин составлены административные материалы по ст. 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»). Сексработницам грозят штрафы по две тысячи рублей каждой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге сутенёрша оштрафована на 150 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге вынесен приговор сутенёрше