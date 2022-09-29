Абакан, 29 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Хакасии пресекают случаи неправомерного призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По данным министерства по делам юстиции и национальной безопасности Хакасии, в регионе есть ряд случаев возврата мобилизованных, освобождения их от призыва либо предоставления временной отсрочки. Это происходило после предоставления мужчинами необходимых подтверждающих документов — о составе семьи, состоянии здоровья и так далее. Восполнение убывших идёт за счёт мобилизованных, набранных с запасом, уточнили в минюсте.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов поставил задачу проводить частичную мобилизацию строго в соответствии с нормами закона, рассматривать каждый случай индивидуально, вести тщательный отбор.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября из Хакасии отправили третий воинский эшелон. Первые два уже прибыли к месту назначения в Центральном военном округе. 29 сентября состоится отправка четвёртой группы мобилизованных.

В целом республика идёт с опережением по выполнению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным и Министерством обороны, говорится в сообщении региональных властей.

Продолжается работа по составлению социальных паспортов на семьи мобилизованных. Власти обещали оказать им всю необходимую помощь.