Киров, , 09:51 — REGNUM Губернатор Кировской области Александр Соколов созвонился с командиром полка, отвечающим за мобилизованных из региона, и поинтересовался условиями жизни солдат. Он сообщил об этом 28 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Соколов Пресс-служба правительства Кировской области

«Созвонился с командиром полка, который отвечает за наших мобилизованных ребят. Он рассказал, что в полку происшествий нет, идут занятия, настрой у бойцов бодрый», — написал в своём сообщении глава региона

Также Соколов отметил, что пообещал ближайшее время приехать в полк, чтобы навестить мобилизованных и передать им посылки от фонда «За Вятку», учреждённый областными патриотическими организациями: «Союзом десантников», «Боевым братством» и другими.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мэр столицы России Сергей Собянин написал, что в военкоматах Москвы создали специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва в рамках частичной мобилизации.