Невинномысск, Ставропольский край, 29 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае состоялась отправка еще одной группы мобилизованных. Команда была сформирована из 90 жителей Невинномысска и Кочубеевского района. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Невинномысска Герой России Михаил Миненков.

Mil.ru Частичная мобилизация

«Сегодня еще 90 жителей Невинномысска и Кочубеевского района в рамках частичной мобилизации отправились на специальную военную операцию. Желаю каждому вернуться домой живым и здоровым. Ребята, мы с вами! Мы всегда будем вас поддерживать и помогать! Победа будет за нами!» — поддержал земляков мэр Невинномысска.

Он также напомнил, что в крае создан специальный фонд поддержки военнослужащих и их семей. По призыву губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который обязался ежемесячно переводить в этот фонд свой однодневный заработок, многие чиновники поступили также. Так, свою посильную лепту решили внести сотрудники всех бюджетных организаций Невинномысска.

«Решили, что ежемесячно будем отдавать свой однодневный заработок на нужды наших невинномысских ребят, принимающих участие в специальной военной операции», — сообщил Миненков в своем телеграм-канале.