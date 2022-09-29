Саратов, 29 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. С 29 сентября в правительстве Саратовской области утверждены в должности вице-губернатор и три заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы Саратовской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

Так, на должности вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Саратовской области утвержден Игорь Пивоваров.

Пост заместителя председателя правительства области — министра сельского хозяйства области занял Роман Ковальский.

Еще одним заместителем председателя областного правительства, курирующего строительную отрасль, стал Павел Мигачёв.

На должности заместителя председателя правительства — министра образования области утвержден Михаил Орлов.

В среду, 28 сентября, кандидатуры вице-губернатора и зампредов одобрили депутаты Саратовской областной думы.

Напомним, в связи со вступлением в должность губернатора Саратовской областиРомана Бусаргинаправительство региона сложило свои полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе правительства Саратовской области упразднена должность заместителя председателя правительства — министра здравоохранения. Введена должность министра здравоохранения Саратовской области.

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