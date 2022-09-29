Москва, 29 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и глав территорий, где прошли референдумы о воссоединении с РФ, запланирована. Об этом сообщил 29 сентября замглавы администрации Запорожской области Кирилл Стремоусов.

(сс) Зихварт Яровой Кирилл Стремоусов

В эфире проекта «Соловьёв Live» он рассказал, что «встреча с президентом, конечно же, запланирована».

«Этой информацией я сейчас не обладаю, не могу сказать где, что, когда. Но я думаю, что встречи пройдут», — сказал Стремоусов.

Он добавил, что от этих встреч многое зависит. Он выразил надежду, что в результате территории станут полноценными субъектами РФ.