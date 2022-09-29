Талибы* намерены импортировать некачественное горючее из Ирана
Кабул, 29 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Родственники высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются импортировать в Афганистан 420 тысяч тонн некачественного горючего из Ирана на основании «коррупционного» контракта со спецпредставителем Исламской Республики. Об этом надёжные источники сообщили Afghanistan International.
Собеседники сообщили, что к этой сделке причастны братья министра иностранных дел и министра торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что сделку продвигают глава МИД Амир Хан Моттаки и министр торговли Нуриддин Азизи, а также специальный представитель Ирана Хасан Каземи Коми.
Согласно источникам, отношения между муллой Барадаром, заместителем премьер-министра по экономическим вопросам, и Амир Ханом Моттаки стали крайне натянутыми из-за коррупционной составляющей этого контракта.
В последние годы часто возникали скандалы вокруг импорта некачественного горючего. В последние месяцы, после повышения цен в Афганистане, министерство финансов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что импортирует 350 000 тонн горючего, чтобы контролировать цены в стране.
В конце июля минфин талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что контракт на закупку нефтепродуктов был подписан с частной иранской компанией. Тогда министерство финансов заявило, что при подписании этого соглашения присутствовали представители нефтегазовой компании, министерства иностранных дел, министерства торговли, Центрального банка и управления стандартов.
Источники сообщили Afghanistan International, что после подписания этого соглашения братья министров иностранных дел и торговли отправились в Иран для переговоров о его практической реализации.
По соглашению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ираном предполагалось закупить и ввезти в Афганистан 420 тысяч тонн горючего марки «90», но источники сообщают, что на практике предполагается закупать в Иране и ввозить в Афганистан горючее марки «84».
Информированные источники сообщили, что горючее марки «84» очень низкого качества и его ввоз в Афганистан запрещён.
В июне этого года Национальное управление стандартов объявило, что оно не пропустило 16 цистерн с некачественным горючим через пограничный пункт Ислам-Кала в провинции Герат.