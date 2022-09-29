* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Родственники высокопоставленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются импортировать в Афганистан 420 тысяч тонн некачественного горючего из Ирана на основании «коррупционного» контракта со спецпредставителем Исламской Республики. Об этом надёжные источники сообщили Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Собеседники сообщили, что к этой сделке причастны братья министра иностранных дел и министра торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что сделку продвигают глава МИД Амир Хан Моттаки и министр торговли Нуриддин Азизи, а также специальный представитель Ирана Хасан Каземи Коми.

Согласно источникам, отношения между муллой Барадаром, заместителем премьер-министра по экономическим вопросам, и Амир Ханом Моттаки стали крайне натянутыми из-за коррупционной составляющей этого контракта.

В последние годы часто возникали скандалы вокруг импорта некачественного горючего. В последние месяцы, после повышения цен в Афганистане, министерство финансов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что импортирует 350 000 тонн горючего, чтобы контролировать цены в стране.

В конце июля минфин талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что контракт на закупку нефтепродуктов был подписан с частной иранской компанией. Тогда министерство финансов заявило, что при подписании этого соглашения присутствовали представители нефтегазовой компании, министерства иностранных дел, министерства торговли, Центрального банка и управления стандартов.

Источники сообщили Afghanistan International, что после подписания этого соглашения братья министров иностранных дел и торговли отправились в Иран для переговоров о его практической реализации.

По соглашению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ираном предполагалось закупить и ввезти в Афганистан 420 тысяч тонн горючего марки «90», но источники сообщают, что на практике предполагается закупать в Иране и ввозить в Афганистан горючее марки «84».

Информированные источники сообщили, что горючее марки «84» очень низкого качества и его ввоз в Афганистан запрещён.

В июне этого года Национальное управление стандартов объявило, что оно не пропустило 16 цистерн с некачественным горючим через пограничный пункт Ислам-Кала в провинции Герат.