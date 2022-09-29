Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM После начала частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября, поток посетителей торговых центров Петербурга упал на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявили в компании Focus Technologies, передаёт РБК.

Торговый комплекс Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители Петербурга вновь стали экономить деньги и реже посещать торговые центры. Ранее такое поведение покупателей наблюдалось весной 2022 года, после начала специальной военной операции.

«На фоне объявления частичной мобилизации и вероятного ожидания новых санкций, россияне ожидаемо начали корректировать потребительское поведение», — отметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Он добавил, что в такие периоды изменения поведения покупателей являются ожидаемыми. На желание совершать покупки повлияли санкции, тревога о возможном дефиците и рост цен.

Нехватку трафика больше всего ощутили магазины одежды и обуви, а также сфера развлечений (кинотеатры, фуд-корты, места отдыха и развлечений для детей). Но аптеки и продуктовые точки посетителей не потеряли.

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