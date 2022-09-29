Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Дмитрий Яшкин, Эмиль Галимов, Дмитрий Бучельников, Александр Волков и защитники Игорь Ожиганов и Александр Никишин. У «Адмирала» отличился форвард Рудольф Червены.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 23 очка. «Адмирал» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 11 очками.

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