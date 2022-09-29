Пермь, 29 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Перми фонтаны уйдут на зимовку со 2 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фонтан

На эспланаде, на площади у Театра-Театра и у здания Законодательного собрания Пермского края последнее в 2022 году светомузыкальное представление дадут 1 октября.

Всего к зиме подготовят 13 фонтанов. Комплекс мероприятий по консервации включает опустошение резервуаров фонтана, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования.