Астана, 29 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Казахстане на совместной платформе казахстанской биржи Intebix и Евразийского банка прошла первая легальная финансовая операция с использованием криптоваюты. Об этом 28 сентября на форуме Digital Bridge 2022 сообщил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву директор биржи Талгат Досанов.

Криптовалюта

«Это первая криптофиатная операция «криптобиржа — банк — клиент» на всем Евразийском континенте», — сказал он.

Досанов отметил, что теперь торговать криптовалютой можно будет за тенге. В пресс-службе Евразийского банка также заявили, что на данной платформе применяется разработка, которая позволяет брать одну из наиболее низких комиссия за операции с криптовалютой.

Напомним, в мае в Казахстане законодательно приняли регламент торговли криптовалюты. Банкам нужно было получить соответствующую лицензию и заявить о присоединении к проекту.