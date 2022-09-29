Донецк, 29 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ ранен мирный житель, сообщил 29 сентября мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района есть пострадавший. Получило повреждение административное здание», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

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