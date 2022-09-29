Уфа, , 09:55 — REGNUM Мобилизованных жителей Октябрьского и Советского районов города Уфы проводили на службу. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что председатель госсобрания республики Константин Толкачев принял участие в митинге, посвящённом проводам жителей Уфы, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Мы с вами живем в переломный исторический момент. Под угрозой находится территориальная целостность и безопасность Отечества. Вам предстоит настоящая мужская работа. Каждому из вас будет непросто. Но уверен, вы как настоящие мужчины, защитники Отечества найдете силы и мужество преодолеть любые трудности», — приводит пресс-служба его слова.

Он также напомнил, что семьям мобилизованных граждан будет оказана помощь.

«За вашими плечами надежный тыл. Мы обязательно поддержим ваших жен, детей, матерей. Такая работа уже началась. Для этого в республике создан Волонтерский штаб имени Шаймуратова. Семьям участников спецоперации оказывается материальная, социальная, правовая поддержка, помощь по хозяйству и много другое», — сообщил Толкачев, добавив, что мобилизованные являются цветом нации, гордостью республики и России.

Он поблагодарил воинов за патриотизм.

«Верю в ваше мужество. Служите достойно. Помните, что за вашими плечами самая большая и сильная страна в мире, родная республика, родной город, любящие вас люди», — сообщил председатель регионального парламента.

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