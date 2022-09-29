Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. «Сочи» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей

В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Артём Николаев, Кирилл Петьков и Никита Точицкий. У «Динамо» отличился защитник Сергей Сапего.

«Сочи» прервал серию поражений из шести матчей подряд.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 11-е место в Западной конференции, на счету команды пять очков. «Динамо» идёт на шестом месте в Западной конференции с 14 очками.

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