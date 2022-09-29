Краснодар, 29 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Краснодаре состоялся траурный митинг по погибшим в результате теракта в школе №88 в Ижевске. Горожане у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского выразили слова скорби.

телеграм-канал администрации Краснодара В Краснодаре зажгли свечи в память о жертвах трагедии в Ижевске

Жители кубанской столицы в течение дня приносили к мемориалу цветы и игрушки. Вечером собравшиеся зажгли свечи в память о жертвах трагедии. Память погибших участники траурного митинга почтили молчания.

ИА REGNUM сообщало, что утром 26 сентября в школу №88 в Ижевске ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 24 человека пострадали. 15 пострадавших находятся на лечении в столичных клиниках.