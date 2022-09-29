Хабаровск, 29 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Несмотря на интенсивные обстрелы ВСУ, по итогам референдумов отмечена высокая явка жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, прокомментировала член Общественной палаты Хабаровского края Марина Евстифеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией

Читайте также: Величие России даёт гарантию от фашизма — о референдумах в Донбассе

«Показатели высокой явки, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, говорят о том, что люди уже обессилены и референдум для них — это глоток воздуха, глоток свободы. Люди показали, что никто их не заставляет и не принуждает, они идут голосовать добровольно, по зову сердца. Они точно знают, что в России нет нацизма и никогда его не допустят, они верят в спокойную, мирную жизнь», — считает Марина Евстифеева.

Читайте также: Итоги референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях — все новости

Как сообщало ИА REGNUM, расширение и укрепление России станет гарантией мировому сообществу от восстановления фашизма. Такое мнение высказал председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.