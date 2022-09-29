Барнаул, 29 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края восстановила права школьников, лишенных транспортного обеспечения в отдаленных селах Чарышского и Смоленского районов Алтайского края. Как сообщает 29 сентября пресс-служба надзорного ведомства, по итогам проверок установлено, что двое несовершеннолетних, проживающих в с. Маральи Рожки Чарышского района, получают образование в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Маралихинская средняя общеобразовательная школа», расположенном в соседнем населенном пункте, однако, их подвоз не был обеспечен.

Carlos Ebert Школьники

Прокурором Чарышского района председателю комитета по образованию администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого изменен имеющийся школьный маршрут с. Малая Маралиха — с. Маралиха, организован подвоз детей, проживающих в с. Маральи Рожки до школы и обратно.

Также проведенная прокурорская проверка показала, что подвоз 18 детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Солоновская средняя общеобразовательная школа им. Матренина А. П.» Смоленского района осуществлялся автобусом из населенных пунктов Красный городок и Перекоп. Еще 13 учеников перевозились внутри села Солоновка.

Однако с лета должность водителя школьного автобуса вакантна. Ранее прокурором Смоленского района директор школы предостережен о недопущении нарушений законодательства об образовании.

В связи с бездействием руководителя образовательной организации, председателя комитета по образованию Смоленского района, прокурором Смоленского района главе администрации района внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления приняты меры к возобновлению перевозок с 20 сентября 2022 года.

Всего мерами надзорного сопровождения в текущем году обеспечен подвоз более 13 тысяч ребятишек до образовательных организаций и обратно, количество школьных автобусных маршрутов 687 из 730 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года активисты алтайского отделения ОНФ, обращая внимание на транспортную недоступность в крае, обрарили внимание на опыт Калужской области. Там перевозками школьников с 2002 г. занимается государственное казенное учреждение «Школьный автобус» — одно из самых крупных транспортных предприятий региона. Это позволяет властям Калужской области оперативно реагировать на запросы населения.

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