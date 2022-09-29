Чебоксары, 29 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Чувашии планируют приобрести за счёт резервных и благотворительных средств амуницию для тех, кто призван в рамках частичной мобилизации. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в эфире телеканала РБК ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Закупку амуниции для военнослужащих будет централизованной. По словам руководителя региона, средства на данные цели будут выделены из резервного фонда правительства. Также ожидается, что благотворительную помощь окажут предприятия.

«Готовимся осуществить централизованную закупку таких предметов, как вещмешки, накладки и прочее», — сообщил Олег Николаев.

По его словам, благотворительные средства для дополнительной поддержки мобилизованных граждан собираются на специальный счёт, при этом в сети стало появляться большое количество непроверенных аккаунтов, предлагающих перечислить средства в помощь. Глава Чувашии заверил, что в настоящее время совместно с правоохранителями устанавливают собственников таких аккаунтов и «принимаем меры, чтобы люди не могли завладеть чужими средствами».

Напомним, военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков заявил, что будет призван менее 1% «мобилизационного резерва», прежде всего — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики военной техники. Приоритет отдаётся имеющим боевой опыт и военно-учётные специальности.

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Как сообщало ИА REGNUM , из Чувашии 26 сентября отправлены призывники, первыми попавшие под частичную мобилизацию. Власти не уточняют, сколько человек отправили на сборы, сославшись на то, что это закрытая информация.

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