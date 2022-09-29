Мобилизованные с нарушениями жители Магадана возвращаются домой
Магадан, 29 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Магадан начали возвращаться мобилизованные с нарушениями жители, сообщили в правительстве региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Это первые семнадцать человек. Они все летели за свой счет в Магадан, потому что не стали дожидаться, когда их отправят от части», — приводит РИА Новости слова представителя правительства.
Собеседник уточнил, что среди мобилизованных оказались люди преклонного возраста и имеющие различные заболевания.
Ожидается, что ещё несколько десятков человек вернутся в ближайшие дни.