Симферополь, 29 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Интеграция освобождённых территорий будет быстрой, это подтверждает смена антироссийских настроений на пророссийские, которая произошла лишь за полгода. Такое мнение высказал 29 сентября председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

«Люди чётко увидели преступность киевской власти, у них произошёл надлом. Настроения поменялись от «никогда и ни за что» до «хотим в Россию и ничего другого не хотим». Да и русский солдат оказался лучше любой пропаганды, он просто добрый», — написал в телеграм-канале Константинов.

В числе возможных сложностей процесса интеграции спикер крымского Госсовета назвал отсутствие общественных организаций, политических партий. По его мнению, ошибок здесь позволит избежать уже имеющийся опыт Крыма. Но понадобится переходный период с существенными полномочиями местной власти.

«Возможно, в отношении этих регионов будет сформирована специальная программа, как и в отношении Крыма. Это будет большая стройка, как и у нас, даже ещё больше, ведь речь идёт о четырёх регионах, среди которых настоящие причерноморские и приазовские житницы и индустриальный гигант — Донбасс. Когда всё это подымется из руин, Россия получит немалое приращение своей мощи», — уверен Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых жители решали вопрос о воссоединении этих территорий с Россией.