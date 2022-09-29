В Крыму считают, что интеграция освобождённых территорий будет быстрой
Симферополь, 29 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Интеграция освобождённых территорий будет быстрой, это подтверждает смена антироссийских настроений на пророссийские, которая произошла лишь за полгода. Такое мнение высказал 29 сентября председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
В числе возможных сложностей процесса интеграции спикер крымского Госсовета назвал отсутствие общественных организаций, политических партий. По его мнению, ошибок здесь позволит избежать уже имеющийся опыт Крыма. Но понадобится переходный период с существенными полномочиями местной власти.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых жители решали вопрос о воссоединении этих территорий с Россией.